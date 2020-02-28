В Коми автобус столкнулся с внедорожником, погиб человек

В Коми случилось дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и внедорожника. Согласно последней информации пресс-службы МЧС России, в результате этой аварии погиб человек.

ДТП случилось на 4-м километре автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск. Известно, что травмы при столкновении двух транспортных средств получили шесть человек, один из которых скончался.

В автобусе вместе с водителем находились восемь человек, в во внедорожнике – один. В ликвидации последствий аварии принимают участие 20 человек и семь единиц техники. Обстоятельства ДТП в настоящий момент устанавливают специалисты.