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В Коми автобус столкнулся с внедорожником, погиб человек

, 22:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Коми автобус столкнулся с внедорожником, погиб человек
разбитая машина, pixabay.com
В Коми случилось дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и внедорожника. Согласно последней информации пресс-службы МЧС России, в результате этой аварии погиб человек.
 
ДТП случилось на 4-м километре автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск. Известно, что травмы при столкновении двух транспортных средств получили шесть человек, один из которых скончался.
 
В автобусе вместе с водителем находились восемь человек, в во внедорожнике – один. В ликвидации последствий аварии принимают участие 20 человек и семь единиц техники. Обстоятельства ДТП в настоящий момент устанавливают специалисты.
ЕТ

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