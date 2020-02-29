В Подмосковье горит склад на площади 5 тыс. кв. м.

Утром в субботу в Подмосковье загорелся склад на территории овощной базы. Согласно последней информации, пожар распространился на площади 5 тысяч квадратных метров в деревне Софьино в Наро-Фоминске.

В пресс-службе МЧС уточнили, что место, где вспыхнул пожар, находится на 49-м километре Киевского шоссе. К настоящему моменту огонь охватил 5 тысяч квадратных метров. Данных о том, есть ли угроза дальнейшего распространения пламени, пока не поступало.