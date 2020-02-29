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В Подмосковье горит склад на площади 5 тыс. кв. м.

, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Подмосковье горит склад на площади 5 тыс. кв. м.
пожар, pixabay.com
Утром в субботу в Подмосковье загорелся склад на территории овощной базы. Согласно последней информации, пожар распространился на площади 5 тысяч квадратных метров в деревне Софьино в Наро-Фоминске.
 
В пресс-службе МЧС уточнили, что место, где вспыхнул пожар, находится на 49-м километре Киевского шоссе. К настоящему моменту огонь охватил 5 тысяч квадратных метров. Данных о том, есть ли угроза дальнейшего распространения пламени, пока не поступало.
 
К ликвидации возгорания привлечены 44 человека и 11 единиц техники. Причина возникновения пожара устанавливается.
ЕТ

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