При взрыве на шахте в ДНР погибли двое горняков

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28 февраля 2020, 21:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В Донецкой народной республике (ДНР) два шахтера погибли, передает "Донецкое агентство новостей". Как рассказали в администрации Шахтерска, ЧП случилось на частном угледобывающем предприятии.

Источники средств массовой информации в ДНР сообщают, что погибли два шахтера 1975 и 1996 года рождения. Их тела уже подняты на поверхность. Отмечается, что мужчины погибли в результате взрыва метана.

Шахта находится на территории бывшего шахтоуправления им. XVII Партсъезда в нескольких км к северо-западу от Шахтерска. Сейчас проверяется наличие у предприятия патента на добычу угля, выясняются причины трагедии.

Также, как ранее писали АН, вечером в пятницу, 28 февраля, стало известно о крушении вертолета в Наримановском районе Астраханской области. Согласно последней информации, на место происшествия уже выехали спасатели.