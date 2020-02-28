При взрыве на шахте в ДНР погибли двое горняков

В Донецкой народной республике (ДНР) два шахтера погибли, передает "Донецкое агентство новостей". Как рассказали в администрации Шахтерска, ЧП случилось на частном угледобывающем предприятии.
Источники средств массовой информации в ДНР сообщают, что погибли два шахтера 1975 и 1996 года рождения. Их тела уже подняты на поверхность. Отмечается, что мужчины погибли в результате взрыва метана.
Шахта находится на территории бывшего шахтоуправления им. XVII Партсъезда в нескольких км к северо-западу от Шахтерска. Сейчас проверяется наличие у предприятия патента на добычу угля, выясняются причины трагедии.
Также, как ранее писали АН, вечером в пятницу, 28 февраля, стало известно о крушении вертолета в Наримановском районе Астраханской области. Согласно последней информации, на место происшествия уже выехали спасатели.