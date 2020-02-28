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В Иваново возбудили уголовное дело после исчезновения школьника

, 19:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Иваново возбудили уголовное дело после исчезновения школьника
машина СК РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press
Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения отправившегося гулять и не вернувшегося школьника в Иваново. Об этом в пятницу, 28 февраля, заявили сотрудники регионального управления СК РФ.
 
Согласно последним данным, 23 февраля школьник 2006 года рождения ушел из дома на улице 3-й Санаторной города Иваново и не вернулся. Последний раз несовершеннолетнего видели в магазине, расположенном на улице Маршала Жаворонкова.
 
С целью выяснения всех обстоятельств исчезновения подростка было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего".
ЕТ

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