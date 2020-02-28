В Иваново возбудили уголовное дело после исчезновения школьника

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения отправившегося гулять и не вернувшегося школьника в Иваново. Об этом в пятницу, 28 февраля, заявили сотрудники регионального управления СК РФ.

Согласно последним данным, 23 февраля школьник 2006 года рождения ушел из дома на улице 3-й Санаторной города Иваново и не вернулся. Последний раз несовершеннолетнего видели в магазине, расположенном на улице Маршала Жаворонкова.