//Происшествия 13+

23 февраля 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта МВД

В Калининграде пропала 13-летняя девочка, школьница Валерия Миронова. В субботу, 22 февраля, Лера утром ушла из дома и направилась в школу. Домой ребенок не вернулся. Валерия Миронова живёт на ул. Третьяковской. Лера учится в МАУ СОШ №50. Родители Валерии обратились в полицию.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщила приметы разыскиваемой девочки.

Приметы: на вид 13 лет, темно-русые волосы, стрижка «каре» с челкой, рост 155 см, худощавого телосложения, зеленые глаза.

Была одета: короткая куртка с капюшоном цвета «хаки», розовая вязаная шапка, темно-зеленый шарф, серые брюки в клетку, темно-синие кроссовки «Адидас» с зелеными вставками.

При себе имела школьный рюкзак темно-синие цвета в мелкий белый горох и спортивную форму – черные лосины и черные кроссовки «Найк» с розовыми вставками.

Если вам что-либо известно о местонахождении школьницы, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-013, 8 (4012) 552-098 или 02.