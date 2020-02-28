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В Башкирии произошел крупный пожар

, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gtrk.tv.

В Башкирии произошел крупный пожар
pixabay.com

Сегодня в Башкирии произошел крупный пожар. На улице Цурюпы загорелся склад для хранения зерна. В пресс-службе МЧС рассказали, что на тушение возгорания были отправлены 6 единиц техники и 17 пожарных.

Открытым пламенем горела кровля склада по всей площади, 20 на 30 метров. Спустя 40 минут пламя удалось ликвидировать, но сейчас спасатели продолжают работать на месте происшествия.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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ЕЧ

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