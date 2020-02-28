В московском метро на «Чистых прудах» неизвестный напал с ножом на пассажира

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28 февраля 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В пятницу, 28 февраля, московский полицейские задержали подозреваемого в нападении на пассажира метро мужчину. Известно, что инцидент произошел на станции «Чистые пруды» Сокольнической линии.

«Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали 51-летнего приезжего, подозреваемого в совершении хулиганских действий - нанесении побоев пассажиру», - сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

В ведомстве уточнили, что между предполагаемым нарушителем и жителем столицы произошел конфликт, в результате которого задержанный достал похожий на нож предмет и нанес пострадавшему удар в область ноги.Его заключили под стражу, а пассажира госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

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