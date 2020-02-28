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Произошел взрыв в квартире в Питере, врачи осматривают одного человека

, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия.

Произошел взрыв в квартире в Питере, врачи осматривают одного человека
pixabay.com

В Питере произошел взрыв предположительно самодельного взрывного устройства. Об этом стало известно 28 февраля.

Трагедия произошла в квартире дома №15 на улице Замшина в Калининском районе. Сейчас одного человека осматривают медики, сильных разрушений не произошло. Следователи будут выяснять все обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что взрыв произошел на третьем этаже, где владелец жилья поджег патроны. Возгорание успешно ликвидировано.

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ЕЧ

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