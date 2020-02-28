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В Саратове установили личность мужчины, который напал на таксиста, на него составлено два административных протокола

, 11:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nversia.ru

В Саратове установили личность мужчины, который напал на таксиста, на него составлено два административных протокола
pixabay.com

В Саратове установили личность напавшего на таксиста мужчины. Злоумышленник признался в своих деяниях.

В отношении жителя составлен административный протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ ("Побои") и протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". Дальнейшим расследованием дел будет заниматься суд.

Инцидент случился в ночь с 23 на 24 февраля на улице Чернышевского. Водитель такси отказался везти пассажиров, которые не указали, что будут с детьми. У мужчины якобы не оказалось кресла, а нарушать ПДД он не захотел. Возник конфликт, в результате которого пострадал таксист.

Вечером в четверг, 27 февраля, на 159-м километре автодороги Томск-Колпашево в Томской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибла девочка, еще одна находится в тяжёлом состоянии.

ЕЧ

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Условие вторжения Турции в Сирию и начала «большой войны» озвучили в прессе

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