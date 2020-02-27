Сорвало крышу: в Симферополе кровля повредила десяток автомобилей

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27 февраля 2020, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Сильный ветер сорвал кровлю административного здания в Симферополе, которой придавило десять машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Порыв ветра повредил кровельную крышу пятиэтажного здания научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма на улице Киевской, 150. Здание, как отмечается, не является муниципальной собственностью.

Ранее недалеко от центра Симферополя сильный ветер сорвал крышу со здания склада: крыша упала на автобусную остановку. Инцидент произошел на улице Элеваторной на перекрестке с улицей Авиационной.

Накануне более 12 тысяч человек оставались без света из-за урагана на Ставрополье. В ряде районов повреждены кровли зданий, повалены деревья. Из-за ветра и песчаной бури случилось несколько серьезных ДТП.