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Более 12 тысяч человек оставались без света из-за урагана на Ставрополье

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Более 12 тысяч человек оставались без света из-за урагана на Ставрополье
Фото: соцсети

Предварительный ущерб от ураганного ветра на Ставрополье оценивают в 60 млн рублей.

В ряде районов повреждены кровли зданий, в том числе и жилых домов, повалены деревья. Из-за ветра и песчаной бури случилось несколько серьезных ДТП, ураганный ветер сносил с дорог большегрузы, на некоторых трассах были введены ограничения.

По данным краевого управления МЧС, из-за ветра без электричества оставались более 12 тысяч абонентов в разных районах Ставропольского края. Основная причина – обрывы линий электропередач.

В Пятигорске и Буденновске есть пострадавшие – им оказана необходимая медицинская помощь.

По данным синоптиков, 26 февраля в Ставропольском крае ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в феврале из-за непогоды на Ставрополье погибли два рыбака.

ДВа

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