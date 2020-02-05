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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Ставропольском крае нашли тела рыбаков, которые погибли из-за непогоды

, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Юга.ру

В Ставропольском крае нашли тела рыбаков, которые погибли из-за непогоды
Фото: Pixabay

На Ставрополье нашли притопленную плавающую лодку, возле которой находились рыболовные сети и другие снасти. Позже спасатели нашли тела двух человек.

Выяснилось, что накануне двое мужчин вышли на рыбалку во время ветра, который перевернул лодку. Спасатели говорят, что изначально при таких условиях было небезопасно выходить на лодке на воду рыбачить. Именно безответственное отношение к собственным жизни и здоровью привело погибших рыбаков к такому итогу.

Трагедия произошла на одном из крупнейших водохранилищ Ставрополья – Новотроицком.

ДВа

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