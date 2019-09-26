В одном из районов Хабаровского края полностью запретили ловить кету

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26 сентября 2019, 14:50 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

С 27 сентября вступает в силу запрет на вылов осенней кеты в Ульчском районе Хабаровского края. Мера введена ради сохранения популяции лососевых на Амуре.

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб приняла решение о запрете на промышленный вылов осенней кеты в Ульчском районе раньше срока завершения путины. Губернатор региона Сергей Фургал выразил неудовлетворение работой ученых и гидрологов.

- Наука и гидрологи сработали нечетко. Мы вынуждены принимать дополнительные меры ограничения в путину. Мы видим печальную тенденцию по сокращению популяции лососевых. В последние годы эту рыбу выбивали браконьеры. Наша общая задача – переломить ситуацию, - заявил Сергей Фургал.

На сегодняшний день выделенные для Ульчского района объемы вылова практически выбраны. При этом ученые видели ситуацию более позитивной. Однако вернуться в Амур из океана удалось всего 7 миллионов особей вместо ожидаемых 10 миллионов. Свою роль сыграл и паводок – повышенный уровень рек помешал заполнению садков рыбоводных заводов.