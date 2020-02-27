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В Самаре трамвай подмял под себя пять автомобилей

, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Самаре трамвай подмял под себя пять автомобилей
фото: pixabay.com

В Самаре в четверг, 27 февраля, произошло ЧП. Трамвай, следующий по маршруту №20к, сошел с рельсов возле торгового центра "Апельсин". Вагон рухнул на бок, приземлившись на припаркованные авто.

"Звук был просто ужасающий! Несколько припаркованных автомобилей придавило. Возможно, такое произошло из-за обледенелых рельсов", - делятся эмоциями очевидцы произошедшего, передает телекомпания "КТВ-Луч".

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. По предварительным данным, за медпомощью никто не обращался. Предположительно, ДПТ произошло вследствие технический неисправности трамвая.

Ранее на этой неделе в Самаре около 1,5 тысячи человек вышли на акцию против мусорной реформы и перевода скорой помощи в частные руки, также потребовав вернуть льготы пенсионерам, которые отменили несколько лет назад.

АС

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