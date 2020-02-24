"Становится только хуже", Самара вышла на акцию протеста против мусорной реформы, "частной скорой" и отмены льгот пенсионерам

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24 февраля 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: 63.ru

В Самаре около 1,5 тысячи человек вышли на акцию против мусорной реформы и перевода скорой помощи в частные руки. Также они потребовали вернуть льготы пенсионерам, которые отменили несколько лет назад.

Горожане выступили за пересмотр системы обращения с твердыми коммунальными отходами, которую ввели с 2019 года. Вывоз одного кубометра мусора оценили в 598 рублей. Однако митингующие считают, что рассчитывать плату за вывоз мусора по квадратным метрам абсурдно, так как «мусорят не метры, а люди».

Кроме того, тревогу самарцев вызывает новая схема работы станции скорой помощи. С 1 мая автопарк ей предоставит коммерческая структура за 1 млрд рублей из регионального бюджета, а многие медики окажутся под угрозой увольнения.

Льготы пенсионерам, которые отменили несколько лет назад – отдельная боль местных жителей. Пожилым людям буквально приходится считать каждую копейку. И они традиционно самые активные участники митингов. Молодежь же не верит, что ситуацию в стране можно изменить протестами, но понимает, что делать что-то надо.

«Становится всё хуже и хуже: уровень жизни снижается, население деградирует, спивается. Я понимаю, что это не эффективное мероприятие, но лучше хотя бы куда-то ходить, чем вообще ничего не делать», — цитирует 63.RU юную участницу акции протеста.