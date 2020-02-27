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На юге России из-за резкого потепления стала гореть трава

, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

На юге России из-за резкого потепления стала гореть трава
Фото: ГУ МЧС по Республике Адыгея

27 февраля в южных регионах России столбик термометра подобрался к 23 градусам тепла. Потепление принесло с собой проблему – возгорание сухой растительности.

По данным МЧС Краснодарского края, в столице Кубани трава загорелась на площади 500 квадратных метров. Для тушения пожара потребовалось 20 спасателей и четыре пожарные машины.

В это же день на территории соседней Адыгеи возникло сразу несколько очагов возгорания травы. Общая площадь, по данным главка республиканского МЧС, составила почти 30 соток.

«Причинами пожаров послужили безответственное поведение граждан при использовании открытого огня и несвоевременная очистка территорий от горючей растительности. Инспекторами пожарного надзора по данным фактам проводятся проверки», – говорится в сообщении ведомства.

ДВа

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