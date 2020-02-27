В Ленобласти ищут пропавшего мальчика

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27 февраля 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Стало известно о возбуждении уголовного дела об убийстве несовершеннолетнего в Ленинградской области. Отмечается, что 9-летний мальчик в среду ушел из дома в деревне Новое Девяткино и не вернулся.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, (убийство малолетнего) по факту безвестного исчезновения 9-летнего Владислава Ивкина», - сообщили в пресс-службе СК РФ.

В полицию с заявлением о пропаже обратилась мать мальчика. В поиске ребенка задействованы сотрудники полиции, МЧС и волонтеры организации «Лиза Алерт». Кроме того, создан оперативный штаб под контролем заместителя руководителя СУСК.

Приметы школьника опубликовала «Лиза Алерт»: рост: 116 см, телосложение xудощавое, глаза голубые, волосы светлые, одет в черную куртку с капюшоном с желтыми пятнами и черные штаны на лямках, черная шапка, с собой черный рюкзак с красно-черным принтом.

Ранее в Липецке мужчина убил 4-летнюю дочь.