Все новости >>

//Происшествия 13+

В Ленобласти ищут пропавшего мальчика

, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Ленобласти ищут пропавшего мальчика
Фото: pixabay.com

Стало известно о возбуждении уголовного дела об убийстве несовершеннолетнего в Ленинградской области. Отмечается, что 9-летний мальчик в среду ушел из дома в деревне Новое Девяткино и не вернулся.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления,  (убийство малолетнего) по факту безвестного исчезновения 9-летнего Владислава Ивкина», - сообщили в пресс-службе СК РФ.

В полицию с заявлением о пропаже обратилась мать мальчика. В поиске ребенка задействованы сотрудники полиции, МЧС и волонтеры организации «Лиза Алерт». Кроме того, создан оперативный штаб под контролем заместителя руководителя СУСК.

Приметы школьника опубликовала «Лиза Алерт»: рост: 116 см, телосложение xудощавое, глаза голубые, волосы светлые, одет в черную куртку с капюшоном с желтыми пятнами и черные штаны на лямках, черная шапка, с собой черный рюкзак с красно-черным принтом.

Ранее в Липецке мужчина убил 4-летнюю дочь. 

БА

//картина дня

Общество

В 40% детских поликлиник и больниц России нет отопления, в 30% - водопровода и канализации, сообщает Счетная палата

В 40% детских поликлиник и больниц России нет отопления, в 30% - водопровода и канализации, сообщает Счетная палата

В 41,1% детских поликлиник и больниц в России отсутствует центральное отопление. Такие данные опубликовала Счетная палата. Аудиторы проверили 116 865 зданий детских медучреждений.

Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны Украины, рассказал, как без боевых действий вернуть в состав страны территории, которые в настоящий момент контролируют власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны Украины, рассказал, как без боевых действий вернуть в состав страны…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Иркутские полицейские пытались разбудить нетрезвого пассажира такси электрошокером, но, похоже, перестарались. СКР возбудил дело о превышении должностных полномочий…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Италии у помощницы президента Ломбардии Аттилио Фонтана диагностирован коронавирус. Глава этой итальянской области объявил о добровольном уходе на две недели…

Главком ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко оценил боевой потенциал Черноморского флота России. По данным украинского адмирала, за шесть лет Россия перевооружила весь…

//новости ан

Ведущий программы на телеканале "Россия 1" Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии после того, как экс-нардеп…

В городе Кизел Пермского края застрявшую в снегу машину скорой помощи" с пациентом почти час откапывала его супруга. Спецмашина засела в сугробе во дворе дома № 60…