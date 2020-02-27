В Псковскую музыкальную школу закупили стулья по 100 тысяч рублей за штуку

В Пскове местные власти закупили в местную музыкальную школу стулья из бука и с бархатной обивкой. Дорогую покупку объяснили необходимостью освоить бюджет, УФАС займется проверкой законности приобретения мебели.
Сообщается, что цена одного такого стула – 100 тысяч рублей. Всего в музыкальную школу №1 им. Николая Римского-Корсакова приобрели 54 подобных стула. Губернатор области Михаил Ведерников признался, что на реставрацию учебного заведения было выделено 150 миллионов рублей.
«Деньги пришли в середине года, освоить их нужно было до конца года, а неосвоенные средства вернуть. Переделывать проект тоже было бессмысленно, потому что мы бы вернули деньги обратно и назад их не получили бы», - рассказал глава региона.