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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Преподаватель вуза из Пскова убил женщину и закопал тело в лесу

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Преподаватель вуза из Пскова убил женщину и закопал тело в лесу
Фото: pixabay.com

В Пскове преподаватель филиала академии ФСИН пришел в полицию и признался в убийстве знакомой. Мужчина рассказал, что закопал тело женщины в лесу. Возбуждено уголовное дело.

39-летний преподаватель признался, что 13 декабря распивал алкогольные напитки вместе со знакомой, в результате завязался конфликт. Мужчина избил женщину, от полученных ударов она скончалась. После этого преподаватель отвез тело в лес и закопал.

В полицию с повинной он решил пойти спустя несколько дней – начала мучать совесть. Мужчина задержан, меру пресечения изберет суд.

АБ

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