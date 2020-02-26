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На рейсе "Милан – Петербург" из-за ребенка "сцепились" двое мужчин

, 21:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка

На рейсе
салон самолета, pixabay.com

На борту самолета авиакомпании "Россия", который следовал из Милана в Петербург в среду, 26 февраля, двое мужчин поругались из-за взглядов на воспитание детей. Конфликт перерос в рукоприкладство.

В пресс-службе УТ МВД России по СЗФО уточнили, что одному 36-летнему петербуржцу показалось, что шестилетний ребенок слишком шумно играл во время полета и сообщил об этом отцу мальчика. Второй житель Северной столицы возмутился и воспринял замечание как оскорбление. Мужчины начали высказываться на повышенных тонах, а затем стали толкать друг друга.

Пассажиры, однако, отреагировали на просьбу бортпроводников соблюдать порядок и быстро успокоились. После посадки, несмотря на быстро исчерпанный конфликт, у трапа мужчин встретили полицейские и доставили их в отделение.

ЕТ

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