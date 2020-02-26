SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево из-за неполадок в двигателе

//Происшествия 13+

26 февраля 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

шасси, pixabay.com

Вечером в среду, 26 февраля, стало известно, что самолет SSJ-100, который ранее вылетел в Пермь из Москвы, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за возникших в двигателе неполадок.

Соответствующую информацию предоставил сегодня осведомленный источник в экстренных службах, который также отметил, что в одном из двигателей воздушного судна SSJ-100 была зафиксирована вибрация.

К настоящему моменту не сообщается, какое количество пассажиров и членов экипажа находится на борту самолета.

Посадка прошла в штатном режиме. Никто не пострадал.