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SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево из-за неполадок в двигателе

, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево из-за неполадок в двигателе
шасси, pixabay.com

Вечером в среду, 26 февраля, стало известно, что самолет SSJ-100, который ранее вылетел в Пермь из Москвы, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за возникших в двигателе неполадок.

Соответствующую информацию предоставил сегодня осведомленный источник в экстренных службах, который также отметил, что в одном из двигателей воздушного судна SSJ-100 была зафиксирована вибрация.

К настоящему моменту не сообщается, какое количество пассажиров и членов экипажа находится на борту самолета.

Посадка прошла в штатном режиме. Никто не пострадал.

ЕТ

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