Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Казахстана

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26 февраля 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

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В Казахстане вблизи аэропорта аварийную посадку совершил самолет Ан-2. Лайнер авиакомпании «Орлан 2000» выполнял рейс Усть-Каменогорск - Аксуат.

Известно, что после приземления борт загорелся. В салоне на момент трагедии находились пять человек - три члена экипажа и два пассажира, пострадал пилот. Сейчас огонь уже удалось потушить.

По одной из версий, у воздушного судна возникли проблемы с двигателем. В настоящее время будут выясняться все обстоятельства произошедшего.

Двое российских туристов оказались на карантине в отеле на острове Тенерифе из-за коронавируса.