Молодой калининградец на пони помог поймать серийного грабителя

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26 февраля 2020, 21:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

пони, pixabay.com

18-летний калининградец Денис Шипилов помог задержать серийного грабителя. В ГУ МВД по Калининградской области сообщили, что в этом деле молодому человеку помог его пони по кличке Нинель.

Шипилов находился в районе Северного вокзала около полудня вместе со своим пони. Он увидел, как неизвестный выбежал из ТЦ, а за ним выскочила женщина, которая звала на помощь. Молодой калининградец сел верхом на Нинель и бросился в погоню, а также позвонил в полицию.

Злоумышленник пытался скрыться во дворах, однако не смог оторваться от юноши на пони. Впоследствии выяснилось, что убегавший человек похитил у гражданки телефон. Ранее он не раз привлекался к уголовной ответственности. В отношении грабителя возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 161 Уголовного кодекса РФ – "Кража" и "Грабеж".