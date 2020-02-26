СМИ: мужчина с зашитым ртом пришел к посольству Киргизии в Москве

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26 февраля 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт МВД РФ

Стало известно об инциденте, который произошел в среду, 26 февраля, около посольства Киргизии в Москве. Отмечается, что мужчина с зашитым ртом подошел к зданию около 17.00.

Источник в оперативных службах сообщил, что неизвестного отправили в отделение полиции Якиманка. Собеседник добавил, что причина его действий выясняется. Сейчас к нему направили сотрудников медицинской службы.

В СМИ предположили, что таким образом мужчина решил выйти на одиночный пикет. Однако в дипмиссии информацию опровергли.

«Именно такого инцидента не было», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 18-летний калининградец Денис Шипилов на пони по кличке Нинель помог задержать серийного грабителя.