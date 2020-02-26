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В московской квартире нашли умершую три недели назад женщину

, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

В московской квартире нашли умершую три недели назад женщину
Фото: pixabay.com

Представитель правоохранительных органов сообщил, что в одной из квартир в центральной части столицы обнаружили тело умершей три недели назад женщины. Известно, что инцидент произошёл во вторник, 25 февраля.

«Вечером 25 февраля в квартире в Банном пер., на кровати, обнаружено тело 68-летней женщины со следами разложения. Предварительно, пенсионерка мертва около трех недель. Порядок в комнатах не нарушен», - уточнили в ведомстве.

Собеседник отметил, что тело пенсионерки доставили в морг, назначена медицинская экспертиза. Выясняются причины случившегося.

Ранее сообщалось, что на территории воинской части в Выборге нашли мумию.

БА

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