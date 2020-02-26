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В Петровском районе произошло ДТП, пострадал ребенок, водитель скрылся с места аварии

, 11:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: michurinsk.ru

В Петровском районе произошло ДТП, пострадал ребенок, водитель скрылся с места аварии
pixabay.com

Сообщается, что на улице Первомайской в районе дома №1-Б села Петровское водитель совершил наезд на пешехода. Инцидент произошел 25 февраля в 16 часов 20 минут.

Пострадала четырнадцатилетняя школьница, которая находилась на обочине.

Известно: нарушитель скрылся с места ДТП. Девочка получила телесные повреждения и самостоятельно обратилась за медицинской помощью в больницу. 

Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии и личность водителя.  

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ЕЧ

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