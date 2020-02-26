В Петровском районе произошло ДТП, пострадал ребенок, водитель скрылся с места аварии

Сообщается, что на улице Первомайской в районе дома №1-Б села Петровское водитель совершил наезд на пешехода. Инцидент произошел 25 февраля в 16 часов 20 минут.
Пострадала четырнадцатилетняя школьница, которая находилась на обочине.
Известно: нарушитель скрылся с места ДТП. Девочка получила телесные повреждения и самостоятельно обратилась за медицинской помощью в больницу.
Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии и личность водителя.
Ранее маршрутное такси провалилось в яму шириной около двух метров в Каменск - Шахтинском.