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В Смоленске две девушки насмерть отравились угарным газом

, 13:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Смоленске две девушки насмерть отравились угарным газом
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Две девушки насмерть отравились угарным газом на съемной квартире в Смоленске. Следственное управление СК РФ по региону сообщает, что сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
 
Согласно предварительным данным, 20 февраля в квартире одного из домов на улице 8 Марта были найдены тела девушек 1998 и 2000 годов рождения. Впоследствии выяснилось, что данное жилье они снимали. 
 
Отмечается, что на месте трагедии следователи нашли газовый проточный водонагреватель, который был установлен самовольно. Предполагается, что устройство использовать было нельзя. Кроме того, в помещении не было вентиляции.
ЕТ

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