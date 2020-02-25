В Смоленске две девушки насмерть отравились угарным газом

Две девушки насмерть отравились угарным газом на съемной квартире в Смоленске. Следственное управление СК РФ по региону сообщает, что сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Согласно предварительным данным, 20 февраля в квартире одного из домов на улице 8 Марта были найдены тела девушек 1998 и 2000 годов рождения. Впоследствии выяснилось, что данное жилье они снимали.