В Дагестане пять человек отравились угарным газом. Среди пострадавших есть дети

//Происшествия 13+

10 февраля 2020, 08:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Пять человек, среди них трое детей, отравились угарным газом в частном доме в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщает «РИА – Новости» со ссылкой ГУ МЧС по республике.

Диспетчер Единой дежурной диспетчерской службы расказал, что в карабудахкентскую Центральную городскую больницу с отравлением угарным газом доставлены пять человек, в том числе трое детей 2013, 2017, 2018 годов рождения.

По данным ведомства, трагедия произошла в частном жилом доме в селе Карабудахкент. Сейчас состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести, они находятся под наблюдением врачей.

А в Южной Корее мать встретилась с умершей дочерью с помощью технологии виртуальной реальности.