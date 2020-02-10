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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Дагестане пять человек отравились угарным газом. Среди пострадавших есть дети

, 08:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Дагестане пять человек отравились угарным газом. Среди пострадавших есть дети

Пять человек, среди них трое детей, отравились угарным газом в частном доме в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщает «РИА – Новости» со ссылкой ГУ МЧС по республике.

Диспетчер Единой дежурной диспетчерской службы расказал, что в карабудахкентскую Центральную городскую больницу с отравлением угарным газом доставлены пять человек, в том числе трое детей 2013, 2017, 2018 годов рождения.

По данным ведомства, трагедия произошла в частном жилом доме в селе Карабудахкент. Сейчас состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести, они находятся под наблюдением врачей.

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