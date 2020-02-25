В одной из школ Барнаула вовремя не вызвали

В следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю во вторник, 25 февраля, сообщили, что сотрудники одной из школ Барнаула вовремя не вызвали "скорую помощь" девочке, которая получила травму.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и здоровья.

Согласно предварительным данным, 19 февраля текущего года года ученица одной из барнаульских школ обратилась к педагогу с жалобой на получение травмы. Учитель оказал пострадавшей первую помощь, но врачей не вызвал. Впоследствии состояние ребенка ухудшилось, вследствие чего ученицу доставили в больницу и прооперировали.