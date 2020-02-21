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Учитель из Сочи применил к ученику удушающий прием

, 10:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Учитель из Сочи применил к ученику удушающий прием
Фото: скриншот vk.com/this_is_sochi

Минобразования Краснодарского края, сочинская администрация  и прокуратура проводят проверку в отношении учителя, применившего удушающий прием к ученику.

Видео с моментом инцидента попало в соцсети и сразу же вызвало большой резонанс. На кадрах учитель громко кричит на учеников, а к одному из них применяет силу.

Местные СМИ сообщают, что это произошло во время классного часа в одном из шестых классов. Классный руководитель, который также преподает математику, вступился за коллегу, которую двое подростков довели до слез.

Педагог публично извинился, но в школе проводится служебное расследование, которое контролируется прокуратурой Лазаревского района Сочи.

В Минобразования Краснодарского края заявили, что «будут приняты самые жесткие меры в отношении должностных лиц».

Ранее сообщалось, что учителя физики из Петербурга обвинили в изнасиловании школьницы.

ДВа

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