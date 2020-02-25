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Три человека сгорели в дачном доме под Красноярском

, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Три человека сгорели в дачном доме под Красноярском
тушение пожара, pixabay.com
В ходе тушения пожара в дачном доме на юге Красноярского края были обнаружены тела трех человек. Соответствующую информацию журналистам предоставили во вторник, 25 февраля, в краевом главке МЧС.
 
Согласно последним данным, пожар был зафиксирован в дачном обществе в Минусинском районе. Когда на место прибыли первые подразделения пожарных, дом горел по всей площади, обрушились кровля и потолочное перекрытие. Личности погибших в настоящий момент устанавливаются.
 
Предварительной причиной распространения пламени стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
ЕТ

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