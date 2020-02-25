//Происшествия 13+
Три человека сгорели в дачном доме под Красноярском
25 февраля 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
25 февраля 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Ульяна Меньшикова
Елена Середа
Виктор Мартынюк
Алексей Надёжин
Игорь Черский
Мария Дегтерева
Константин Сивков, бывший сотрудник российского Генерального штаба, рассказал, при каком условии Москва применит ядерное оружие против европейских стран. По данному…
Политика
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности начать масштабную военную операцию в Газе, если палестинские группировки не прекратят обстреливать населенные пункты в Израиле.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности начать масштабную военную операцию в Газе, если…
Судья Конституционного суда России Константин Арановский в особом…
Несмотря на постоянные обвинения в наивности со стороны своих западных…
В названии статьи – цитата из нового сборника рассказов Елены Долгопят…
Из последних новостей Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК)…
Эпидемия коронавируса многим потрепала нервы. Не стала исключением…
29 февраля 2020 г. закончится очередной, третий по счёту, этап…
Многим читателям – в том числе и тем, кто мало знаком с теоретической…
Приговор районного суда Латвии по делу о крупнейшей трагедии в Риге…
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая встретилась с эвакуированными из Китая согражданами. Она заявляла, что все находящиеся в карантине…
Медицинские специалисты обозначили сигналы организма, указывающие на появление раковой опухоли в желудке. Данные признаки перечислены в материале…
Вольф Мессинг якобы предсказал, что високосный 2020 год будет «сложным временем» для России. Такое утверждение содержится в публикации, размещенной…
Знаменитый российский музыкант Александр Малинин в день 30-летия со дня свадьбы сделал своей супруге Эмме громкий комплимент. На днях семейная пара…
Главы государств будут обсуждать ситуацию в Сирии, в частности, дорожную карту по сирийскому Идлибу. Встреча может состояться как в Стамбуле, так и в Анкаре.
В социальной сети появилась новая фотография, на которой запечатлена бывшая жена юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко. Похудевшую и помолодевшую артистку на снимке…
На следующей неделе в Югре стартует подготовка к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Главная задача, которая стоит перед членами штаба, – обеспечить…
Жаркое из блогов
Однако на прошлой неделе я совершенно официально купил лампы накаливания 150, 200, 300 и 500 Вт.
Военный историк Юрий Кнутов во вторник, 25 февраля, рассказал о вкладе Маршала Советского Союза Дмитрия Язова в развитие отечественных ВС. Ранее сегодня стало известно…
Квартиру безработного жителя Санкт-Петербурга обокрали на 10 млн рублей. Соответствующую информацию утром во вторник, 25 февраля, предоставили в пресс-службе ГУ МВД…
Происшествия
В ходе тушения пожара в дачном доме на юге Красноярского края были обнаружены тела трех человек. Соответствующую информацию журналистам предоставили во вторник…
Жаркое из блогов
Сбор данных проводился в Советском союзе не единожды. Однако только перепись 1937 года имела столь печальные последствия.
Вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса в рамках церемонии прощания со своим мужем и дочкой Джианной произнесла невероятно трогательные и эмоциональные…
Глава Пентагона Марк Эспер в ходе брифинга с южнокорейским коллегой Чон Ген Ду заявил, что Соединенные Штаты Америки и Республика Корея усилят взаимодействие в стремлении…
При проведении плановых работ по откачке грунтовых вод пропал работник филиала «Башнефти» – машинист газодувных машин. Его искали в течение дня и нашли погибшим.
Общество
Число заболевших коронавирусом продолжает расти. На сегодняшний день зафиксировано 80 230 случаев заражения и 2 698 смертей. Генеральный директор Всемирной организации…
Боец Александр Емельяненко и глава Чечни Рамзан Кадыров вышли на ринг и провели тренировочный поединок. Фотографию с места событий опубликовал Емельяненко.
Во вторник, 25 февраля, в Москве скончался маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов. Соответствующую информацию сегодня утром предоставили в Министерстве обороны…
Детско-юношеская хоккейная команда в полном составе была госпитализирована в городе Карпинске, который расположен в Свердловской области. Известно, что ребята приехали…
Администрация американского президента Дональда Трампа запросила у конгресса 2,5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает…
Значительное снижение индексов на фондовых биржах 24 февраля заметно ударило по карманам мировых богачей. По данным агентства Bloomberg, это крупнейшие потери с октября…
Анализ лоббистской эффективности региональных парламентов показал, что способности у региональных парламентариев к продвижению своих законотворческих идей крайне слабые…
Мы привыкли видеть на современных фотографиях яркие образы и необычные локации. Композиция нынешнего фото обычно состоит из бытовых вещей, которых умелые фотографы…
В одной из японских клиник скончался четвертый человек, который ранее был госпитализирован местными врачами с борта "карантинного" круизного лайнера Diamond Princess…
Супруга всемирно известного хоккеиста Александр Овечкина, младшая дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия подтвердила, что в настоящий момент ждет второго ребенка. Она…
Ученые составили список самых опасных вирусных заболеваний. Согласно последней информации, данный антирейтинг возглавляет коронавирус нового типа, вспышка которого была…
Утром во вторник, 25 февраля, стало известно, что из жизни ушел самый пожилой мужчина планеты. Согласно последней информации, долгожитель скончался 23 февраля в доме…
Почти все граждане Украины, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess, категорически не желают эвакуироваться на родину. Установлено, что на карантинном…
Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало обвинения в "российском вмешательстве" в грядущие выборы президента США. В дипмиссии выразили глубокую озабоченность в связи…
Синдром Плюшкина – страшная штука. Этот диагноз, как правило, неутешительный как для самого обладателя болезни, так и для всех его окружающих. Очень часто патологическое…
Историческая значимость первого лица в России имеет эпохальное значение: мы говорим об эпохах Екатерины Великой, эпохе Николая Первого, эпохе Сталина, эпохе Брежнева…
Считающаяся одной из самых полезных и диетических, на деле гречневая каша может оказаться вреднее, чем о ней привыкли думать. Врачи рассказали, к каким проблемам может…
В Белграде на российском стенде в рамках проводимой ярмарки туризма была размещена символика Крыма. О своей позиции в отношении принадлежности Крыма МИД Украины сообщило…
В Петербурге работники морга на День защитника отечества организовали корпоратив. В сеть попало видео из ординаторской морга, как девушка в костюме морячки вылезла…
Принцу Гарри и его жене Меган Маркл запретили использовать бренд SussexRoyal, поскольку в его названии есть слово "королевский". Ранее пара планировала использовать бренд…
Молодой человек, очень похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену российского исполнителя в Лондоне под возгласы "русские…
В мире
Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал общество не впадать в панику из-за роста числа заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в соседней Италии. По последним данным…
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что заявления американских разведслужб о "вмешательстве" России в выборы в США абсурдны и нацелены на то…
В Нью-Йорке суд присяжных вынес решение в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна, частично обвинив его в сексуальном насилии. Продюсеру грозит до 25…
Российский биатлонист Александр Логинов, завоевавший на чемпионате мира золото и бронзу, вернулся из Италии в Россию и сразу направился на свою родину в Саратов.
Глава украинского кабмина Алексей Гончарук попал в скандал. Один из пранкеров списался с председателем правительства Украины от имени девушки, застрявшей в Ухани. Пранкер…
Немецкие врачи рассказали о всплеске заболеваемости глазным гриппом, который малоизвестен, но при этом весьма опасен. Медики отметили, что лекарства от этой болезни нет,…
Здоровье
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что рост числа новых случаев коронавируса, "вызывает озабоченность". Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом…
Корреспондент украинского телеканала Елена Близнякова была замечена в неадекватном состоянии. Инцидент произошел во время организации прямого вещания со студией. Девушке…
Мнение
Для меня Библейские истории то же самое, что и мифы древней Греции. Но если мифы никто не пытается оживить, т.е. доказывать, что это не сказки, а исторические события…
Эксперты проанализировали, кто чаще путешествует за границу и чем отличается подготовка к поездкам у мужчин и женщин. Для исследования были проанализированы данные…
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сделанное ранее прокурором ССГ заявление о наличии свидетеля запуска ракеты «Бук», приведшего к крушению…
Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия является "агрессором на Украине".
Представитель Совместной следственной группы по делу MH17 прокурор Фред Вестербеке признал, что в его распоряжении есть показания свидетеля запуска ракеты "Бук"…
Страшное ДТП произошло в украинском городе Никополь. Подросток мчался на большой скорости на велосипеде. Колесо угодило в яму, велосипед занесло. Мальчика выбросило…
"Лежачие полицейские" могут быть различных конфигураций: начиная от асфальтированных возвышений и заканчивая пластиковыми, собранными из нескольких фрагментов. Эксперты…
Григорий Лепс похвалился, какой красавицей стала его дочь Ева. 23 февраля дочери артиста исполнилось 18 лет. В день совершеннолетия Евы музыкант опубликовал фото девушки…
Приговор районного суда Латвии по делу о крупнейшей трагедии в Риге подверг в шок латвийцев: реальный срок получил только один человек. Инженер – строитель. С него хотят…
Рейтинги нынешнего президента Украины Владимира Зеленского падают. Если бы голосование проходило в ближайшее время, его поддержали бы лишь 40% жителей страны. В прошлом…