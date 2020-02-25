Три человека сгорели в дачном доме под Красноярском

В ходе тушения пожара в дачном доме на юге Красноярского края были обнаружены тела трех человек. Соответствующую информацию журналистам предоставили во вторник, 25 февраля, в краевом главке МЧС.

Согласно последним данным, пожар был зафиксирован в дачном обществе в Минусинском районе. Когда на место прибыли первые подразделения пожарных, дом горел по всей площади, обрушились кровля и потолочное перекрытие. Личности погибших в настоящий момент устанавливаются.