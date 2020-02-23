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Под Козельском в Калужской области ночью сгорел православный храм

, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

Под Козельском в Калужской области ночью сгорел православный храм
фото с сайта МЧС

В ночь на воскресенье, 23 февраля, в Калужской области в селе Озерское под Козельском сгорел храм Пресвятой Богородицы. Сообщение о возгорании церкви сельском поселении Подборки Козельского района в МЧС поступило в три часа 41 минуту.

Огнеборцы оперативно выехали на пожар. Для ликвидации пожара привлекалось семь единиц техники и 22 сотрудника МЧС. Калужские СМИ пишут, что храм Пресвятой Богородицы в селе Озерское сгорел полностью. По предварительным данным, ночью в церкви никогл не было, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания в храме теперь предстоит установить инспектору Госпожарнадзора.

ИЧ

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