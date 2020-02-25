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В Башкирии работника нефтяной компании засосало в трубопровод

, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГТРК «Башкортостан»

В Башкирии работника нефтяной компании засосало в трубопровод
Фото: Pixabay

При проведении плановых работ по откачке грунтовых вод пропал работник филиала «Башнефти» – машинист газодувных машин.

Его искали в течение дня и нашли погибшим. По данным региональной Трудинспекции, машинист пробивал пробку в трубе при рабочем компрессоре и оказался в опасной зоне. В итоге мужчину засосало в трубопровод.

Тело пострадавшего обнаружили на высотной отметке три метра. Мужчину затянуло и протащило с нулевых этажей до третьего. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что после ДТП в Дюртюлинском районе Башкирии сиротами остались пятеро детей.

ДВа

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