В Германии очевидцы выкладывают в сеть фото и видео инцидента на карнавале в городе Фолькмарзен

В Германии водитель машины "Мерседес" въехал в толпу участников карнавального шествия в городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен). В результате наезда пострадали не менее 10 человек. Информацию об инциденте передал немецкий телеканал ARD.

Среди пострадавших - дети. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики. Полиция задержала и арестовала водителя.

Пока неизвестны причины инцидента.

[now] 15 people are injured after a car hit a crowd in Volkmarsen, Germany pic.twitter.com/eGrHjYKvPo