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Два человека сорвались со скалы в Красноярском крае

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Два человека сорвались со скалы в Красноярском крае
скала, pixabay.com
В понедельник, 24 февраля, стало известно, что два человека сорвались со скалы под Красноярском. Сотрудники краевого главка МЧС уточнили сегодня, что в результате случившегося один из граждан погиб.
 
Происшествие случилось ранее сегодня в семи километрах от поселка Дачный, который находится в Красноярском крае. Уточняется, что люди сорвались со скалы Голубка. Один человек получил смертельные травмы в результате падения.
 
Известно также, что пострадала женщина, она в настоящий момент находится в очень тяжелом состоянии. Ее уже спустили с горы и передали врачам.
 
ЕТ

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