Два человека сорвались со скалы в Красноярском крае

В понедельник, 24 февраля, стало известно, что два человека сорвались со скалы под Красноярском. Сотрудники краевого главка МЧС уточнили сегодня, что в результате случившегося один из граждан погиб.

Происшествие случилось ранее сегодня в семи километрах от поселка Дачный, который находится в Красноярском крае. Уточняется, что люди сорвались со скалы Голубка. Один человек получил смертельные травмы в результате падения

Известно также, что пострадала женщина, она в настоящий момент находится в очень тяжелом состоянии. Ее уже спустили с горы и передали врачам.