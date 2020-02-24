Два человека сорвались со скалы в Красноярском крае

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Подросток может остаться безнаказанным. Видавшие виды полицейские в шоке от жестокости парня, совершившего двойное убийство
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24 февраля 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Подросток может остаться безнаказанным. Видавшие виды полицейские в шоке от жестокости парня, совершившего двойное убийство
Елена Середа
Виктор Мартынюк
Алексей Надёжин
Игорь Черский
Ульяна Меньшикова
Владимир Зыков
Мария Дегтерева
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