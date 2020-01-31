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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Ребенок погиб при падении с лестницы в одной из гимназий Пятигорска

, 20:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ребенок погиб при падении с лестницы в одной из гимназий Пятигорска
лестница, pixabay.com
В одной из гимназий в Пятигорске ребенок упал с лестницы и скончался в больнице от полученных травм. Следственное управление СК по региону уточняет, что возбуждено уголовное дело о халатности.
 
Сообщается, что 28 января 11-летний мальчик, спускаясь с третьего этажа в лицее № 15 города Пятигорска, выпал на лестничную площадку второго этажа. Через три дня, несмотря на усилия врачей, ребенок скончался.
 
В Следственном комитете уточнили, что, согласно основной версии, смерть школьника наступила из-за необеспечения должностными лицами учебного заведения достаточного присмотра за обучающимися. Сейчас специалисты допрашивают очевидцев случившегося. Будут назначены судебные экспертизы.
ЕТ

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