Жительница Забайкалья повесила на кладбище тело убитой девушки брата

//Происшествия 13+

24 февраля 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Регион Онлайн

Фото: pixabay.com

Забайкальский краевой суд отправил в колонию 27-летнюю жительницу поселка Чернышевск за убийство сожительницы ее умершего брата. Отмечается, что девушка не смогла ей простить, что та не пришла на его похороны.

При этом способ для «личной» встречи с избранницей брата обвиняемая выбрала странный. Она обманом заманила потенциальную жертву на кладбище, где сильно избила, задушила, а потом повесила ее тело на огранке могилы. Позже было зафиксировано более 23 следов от ударов.

Полицейские задержали девушку, вину она признала, но давать показания отказалась. Суд приговорил местную жительницу к 13 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту отравления хлором детей в одном из бассейнов Набережных Челнов в Татарстане.