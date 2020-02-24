В Калининграде пропала нуждающаяся в медпомощи девушка

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24 февраля 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Днем 23 февраля в поселке Заостровье Зеленоградского района Калининградской области пропала 27-летняя Юлия Гец. Девушка около часа дня в неизвестном направлении вышла из дома на Комсомольской улице и до сих пор не вернулась.

По данным волонтеров поисково-спасательного отряда «Запад», Юлия может сейчас находиться в Калининграде. Кроме того, девушка нуждается в медицинской помощи. Однако, какой именно недуг беспокоит пропавшую не уточняется.

Приметы девушки: на вид 20 лет, рост 155 см, глаза карие, волосы тёмно-русые. При этом Юлия была одета в тёмно-синее стёганое пальто с меховым воротником, чёрные сапоги до колен.

Ранее сообщалось, что в Мексике обнаружили пропавшую неделю назад 15-летнюю россиянку.