В Алтайском крае ищут двух рыбаков, которые пропали на реке Обь

В Каменском районе Алтайского края спасатели ищут двух рыбаков из Барнаула, которые пропали на реке Обь. Соответствующую информацию предоставили сотрудники пресс-службы ГУ МЧС по региону.
Подчеркивается, что поиски пропавших проводятся с сегодняшнего дня, в них принимают участие сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Каменского. Известно также, что на место исчезновения граждан приехали сотрудники МЧС из Барнаула.
Согласно предварительной информации, рыбаки ехали на снегоходе по льду и могли провалиться в воду.