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В Алтайском крае ищут двух рыбаков, которые пропали на реке Обь

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Алтайском крае ищут двух рыбаков, которые пропали на реке Обь
сотрудник МЧС, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В Каменском районе Алтайского края спасатели ищут двух рыбаков из Барнаула, которые пропали на реке Обь. Соответствующую информацию предоставили сотрудники пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Подчеркивается, что поиски пропавших проводятся с сегодняшнего дня, в них принимают участие сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Каменского. Известно также, что на место исчезновения граждан приехали сотрудники МЧС из Барнаула.

Согласно предварительной информации, рыбаки ехали на снегоходе по льду и могли провалиться в воду.

ЕТ

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