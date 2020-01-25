В Калужской области пропали мужчина и его дочь с синдромом Дауна

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25 января 2020, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

В Калужской области пропали отец и дочь. 72-летний Юрий Овчаров и его 32-летняя дочь Олеся с диагнозом синдром Дауна, которая не может говорить, 22 января выехали из поселка Товарково Дзержинского района на голубом автомобиле Hyundai и пропали.

С того дня о них ничего неизвестно. Овчаровых ищут волонтеры, добровольцы отряда "Лиза Алерт Калуга". Ориентировка на пропавших отца и дочерью появились в соцсетях.

Приметы Юрия Овчарова: рост 172 сантиметра, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы седые. На нем были черная куртка, ботинки того же цвета и песочные джинсы.

Приметы Олеси Овчаровой. Рост 150 сантиметров, полного телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые. Женщина не разговаривает, у нее синдром Дауна. Одета в желтую куртку, черные брюки и коричневые сапожки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Юрия Овчарова и его дочери, просят позвонить по бесплатному телефону 8-800-700-54-52.