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Один человек погиб из-за столкновения автомобиля с деревом в Новой Москве

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Один человек погиб из-за столкновения автомобиля с деревом в Новой Москве
фото: сайт МВД РФ

В воскресенье, 23 февраля, в поселении Краснопахорское посёлке подсобного хозяйства Минзаг водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии погиб один человек, ещё один – пострадал.

«… в 13:40 произошло ДТП - наезд на препятствие. По предварительной информации, водитель автомашины Мазда, не справился с управлением и совершил наезд на дерево», - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

При этом в ведомстве не уточнили, кто из перечисленных лиц находился за рулем.

Ранее сообщалось, что около поселка Черемыкино в Ленинградской области столкнулись легковой автомобиль, рейсовый автобус и цементовоз, пострадали люди.

БА

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