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В Ленинградской области столкнулись автомобиль, маршрутка и цементовоз, двое пострадали

, 13:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Ленинградской области столкнулись автомобиль, маршрутка и цементовоз, двое пострадали
pixabay.com

Сегодня утром на трассе "Нарва" около поселка Черемыкино в Ленинградской области столкнулись легковой автомобиль, рейсовый автобус и цементовоз. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что женщина, которая управляла машиной, не пропустила двигавшийся по главной дороге автобус. От удара маршрутку вынесло на встречную полосу, где по касательной она столкнулась с цементовозом. 

В результате ДТП пострадал пассажир авто и водитель автобуса. Они были госпитализированы в больницу города Ломоносов, состояние оценивается как «средней степени тяжести».

По факту аварии проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

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