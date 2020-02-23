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23 февраля 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Peter Hartenfelser via www.imago, globallookpress.com

Венецианский карнавал могут отменить в Италии из-за коронавируса. В разных регионах Италии растет число заразившихся новым вирусом. Два первых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Венеции. Президент Венето заявил о готовности отменить дальнейшее проведение Венецианского карнавала.

По данным властей Венето, число случаев заражения в области достигло 25, увеличило на восемь. В субботу, 22 февраля, вечером их насчитывалось 17. Двое пожилых итальянцев, которым по 80 лет, находятся в реанимации.

Как отметил президент Венето, ситуация с коронавирусом сейчас обсуждает с министром здравоохранения Роберто Сперанце. По его словам, о принятых мерах и процедурах будет объявлено в ближайшее время.

Венецианский карнавал начался 8 февраля с водного парада на одном из каналов города. Праздник по традиции заканчивается в Жирный вторник, который в этом году выпадает на 25 февраля.

В Италии в разы увеличилось число заразившихся коронавирусом.