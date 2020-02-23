Все новости >>

//Происшествия 13+

Венецианский карнавал могут отменить в Италии из-за коронавируса

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Венецианский карнавал могут отменить в Италии из-за коронавируса
Peter Hartenfelser via www.imago, globallookpress.com

Венецианский карнавал могут отменить в Италии из-за коронавируса. В разных регионах Италии растет число заразившихся новым вирусом. Два первых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Венеции. Президент Венето заявил о готовности отменить дальнейшее проведение Венецианского карнавала.

По данным властей Венето, число случаев заражения в области достигло 25, увеличило на восемь. В субботу, 22 февраля, вечером их насчитывалось 17.  Двое пожилых итальянцев, которым по 80 лет, находятся в реанимации.

Как отметил президент Венето, ситуация с коронавирусом сейчас обсуждает с министром здравоохранения Роберто Сперанце. По его словам, о принятых мерах и процедурах будет объявлено в ближайшее время.

Венецианский карнавал начался 8 февраля с водного парада на одном из каналов города. Праздник по традиции заканчивается в Жирный вторник, который в этом году выпадает на 25 февраля.

В Италии в разы увеличилось число заразившихся коронавирусом.

ИЧ

//картина дня

Инфекционную больницу в Казани, в которую на карантин доставили эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян, охраняет Росгвардия. Восьмерых россиян ночью самолет МЧС доставил из Японии в Россию.

Инфекционную больницу в Казани, в которую на карантин доставили эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Музыкальный продюсер и общественный деятель Андрей Разин поддержал телеведущего Дмитрия Шепелева, заявившего об уходе с Первого канала. Шепелев давно намекал, что вести…

Глава Евпатории объяснил своё поручение чиновникам наполнять карманы. Роман Тихончук заявил, что пытался лишь доходчиво, доступным языком объяснить, как увеличить…

//новости ан

В начале января подруга Илона Маска сообщила, что пара ждет ребенка. А недавно беременная Клэр Элис Буше, более известная как певица Grimes написала, что пол ребенка…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан