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В Италии в разы увеличилось число заразившихся коронавирусом

, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

В Италии в разы увеличилось число заразившихся коронавирусом
Xiao Yijiu,globallookpress.com

В Италии резко растет число заразившихся коронавирусом.  За последние два дня количество заболевших увеличилось с четырёх человек до 76. Коронавирус диагностирован у людей в Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, Лацио и Пьемонте.

Два человека в Италии умерли от коронавируса. 18 заболевших находятся в реанимации. Так общее число зараженных в Ломбардии за два дня выросло с нуля до 47 человек. Здесь главный очаг заражения.

В городе Падуя в местной больнице скончался 78-летний мужчина, который был госпитализирован с симптомами нарушения дыхания. Установлено, что в начале февраля он ужинал с другом, вернувшимся из поездки в Китай. 77-летняя жительница города Кодоньо (область Ломбардия) скончалась от певмонии, вызванной коронавирусом.

В Италии власти отменили спортивные мероприятия, рекомендовали гражданам отказаться от традиционных рукопожатий в церквях и ограничили поездки школьников по стране и за рубеж.

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