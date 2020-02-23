В Тверской области ищут мальчика, который сбежал из детского дома

//Происшествия 13+

23 февраля 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: wik-end.com.

Костя Князев, сайт wik-end.com

В Тверской области из детского дома ушел один из воспитанников. 15-летний Костя Князев никого не поставил в известность о своем желании.

Костя незаметно покинул здание и пропал. О местонахождении мальчика ничего не известно. Сейчас ведется доследственная проверка - сотрудники полиции и следователи ведут опрос друзей ребенка и персонала детского дома.

Всех, кто видел подростка, просят сообщить по телефону: 8-930-179-00-69.

Ранее в Калининграде пропала 13-летняя девочка, школьница Валерия Миронова.