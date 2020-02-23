Трое россиян заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess

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23 февраля 2020, 08:05 [ «Аргументы Недели» ]

Stanislav Kogiku, globallookpress.com

Трое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess. Диагноз подтвержден результатами лабораторных анализов. Заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений.

Россияне доставлены из Японии в Россию. На круизном лайнере Diamond Princess произошла вспышка новой коронавирусной инфекции. На борту судна, которое было поставлено на карантин, находились 24 россиянина.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 22 февраля в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Россию из Японии специальным комфортабельным бортом МЧС были эвакуированы восемь россиян, находившихся на круизном лайнере "Daimond Princess".

У троих в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус.

Остальные российские граждане отказались от возвращения на родину.

Все эвакуированные россияне ( и лица, сопровождающие эвакуацию) 14 дней будут находиться в карантине в городе Казани в специализированном учреждении. Как рассказала Голикова, вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса COVID-19 за пределами Китая свидетельствует, что возможностей для сдерживания эпидемии становится меньше.