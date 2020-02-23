Все новости >>

//Происшествия 13+

В Томском районе произошел пожар, сгорели 11 машин

, 08:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tv2.today.

В Томском районе произошел пожар, сгорели 11 машин
pixabay.com

В Томском районе произошел крупный пожар. Взорвался газовый баллон в металлическом ангаре, сгорели 11 машин.

Известно: сообщение об инциденте поступило 23 февраля в 02.49 по московскому времени. На тот момент в помещении находилось 12 единиц техники и вспомогательное строительное оборудование.

Сообщается также, что на момент прибытия первого подразделения пожарных все уже было охвачено огнем. Спасатели смогли эвакуировать одну легковую машину , восемь газовых и кислородных баллонов

Тушили пожар 32 человека, было задействовано семь единиц техники. Конструкцию ангара спасти не удалось, она разрушилась. Общая площадь возгорания составила 600 кв.м.

Причины трагедии сейчас устанавливаются.

Ранее автобус перевернулся на севере американского штата Калифорния. В результате три пассажира скончались, не менее восемнадцати человек пострадали.

ЕЧ

//картина дня

Поклонская возмущена обысками биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии. "Мы осуждаем действия итальянской полиции — она должна публично извиниться перед российскими спортсменами!".

Поклонская возмущена обысками биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии. "Мы осуждаем действия…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которые нападали на автобус с эвакуированными из-за коронавируса из китайского Уханя гражданами Украины, обратились к Владимиру…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Нур-Султане и Алматы полиция задержала около двух сотен человек, явившихся на митинги сторонников организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК, в Казахстане…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» в домашнем матче 22 февраля обыграл новосибирскую «Сибирь» со счётом 4:0 . Спортсмены тем самым установили новый рекорд по забитым…

Жители Агинского Бурятского округа встретили праздником своего земляка Балдана Цыжипова. Спортсмен завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме…

//новости ан

СМИ выяснили, сколько стоит учеба звездных наследников за границей. Известно, что многие российские знаменитости отправляют своих детей учиться в престижные колледжи США,…