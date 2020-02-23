В Томском районе произошел пожар, сгорели 11 машин

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23 февраля 2020, 08:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tv2.today.

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В Томском районе произошел крупный пожар. Взорвался газовый баллон в металлическом ангаре, сгорели 11 машин.

Известно: сообщение об инциденте поступило 23 февраля в 02.49 по московскому времени. На тот момент в помещении находилось 12 единиц техники и вспомогательное строительное оборудование.

Сообщается также, что на момент прибытия первого подразделения пожарных все уже было охвачено огнем. Спасатели смогли эвакуировать одну легковую машину , восемь газовых и кислородных баллонов

Тушили пожар 32 человека, было задействовано семь единиц техники. Конструкцию ангара спасти не удалось, она разрушилась. Общая площадь возгорания составила 600 кв.м.

Причины трагедии сейчас устанавливаются.

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