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ДТП в Калмыкии : погибли пять человек

, 21:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

ДТП в Калмыкии : погибли пять человек
pixabay.com

В Черноземельском районе Калмыкии произошло ДТП. В результате пять человек погибли и двое пострадали.

Авария случилась сегодня в 19.40 по московскому времени  на 25-м километре автодороги "Комсомольский - Артезиан".  Лоб в лоб столкнулись две легковые машины.

Известно, что в одном автомобиле погибли два человека, во втором - трое погибли и двое пострадали.

Сейчас органами внутренних дел проводится проверка, устанавливаются личности всех причастных к инциденту.

Ранее три рыбака утонули на озере в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом рассказало региональное ГУМЧС.

ЕЧ

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