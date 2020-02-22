ДТП в Калмыкии : погибли пять человек

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22 февраля 2020, 21:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Черноземельском районе Калмыкии произошло ДТП. В результате пять человек погибли и двое пострадали.

Авария случилась сегодня в 19.40 по московскому времени на 25-м километре автодороги "Комсомольский - Артезиан". Лоб в лоб столкнулись две легковые машины.

Известно, что в одном автомобиле погибли два человека, во втором - трое погибли и двое пострадали.

Сейчас органами внутренних дел проводится проверка, устанавливаются личности всех причастных к инциденту.

Ранее три рыбака утонули на озере в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом рассказало региональное ГУМЧС.