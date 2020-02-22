Арсен Аваков: у водителя, эвакуировавшего украинцев, поднялась температура

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22 февраля 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Арсен Аваков, фото: соцсети

После эвакуации граждан Украины из Китая у одного из водителей автобусов ухудшилось состояние. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером".

По его словам, все водители вместе с эвакуированными украинцами находятся на карантине. У одного из них повысилась температура - на один час. Министр подчеркнул, что это, вероятно, было связано с обострением артрита.

Напомним, эвакуация граждан Украины и города Ухань в связи коронавирусом завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке Новые Санжары.

Позже президент Украины Владимир Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах, повторил слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой, сравнил украинское государство со средневековой Европой.