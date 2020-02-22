Все новости >>

//Происшествия 13+

Арсен Аваков: у водителя, эвакуировавшего украинцев, поднялась температура

, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Арсен Аваков: у водителя, эвакуировавшего украинцев, поднялась температура
Арсен Аваков, фото: соцсети

После эвакуации граждан Украины из Китая у одного из водителей автобусов ухудшилось состояние. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером".

По его словам, все водители вместе с эвакуированными украинцами находятся на карантине. У одного из них повысилась температура - на один час. Министр подчеркнул, что это, вероятно, было связано с обострением артрита.

Напомним, эвакуация граждан Украины и города Ухань в связи коронавирусом завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке Новые Санжары.

Позже президент Украины Владимир Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах, повторил слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой, сравнил украинское государство со средневековой Европой.

АС

//картина дня

Поклонская возмущена обысками биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии. "Мы осуждаем действия итальянской полиции — она должна публично извиниться перед российскими спортсменами!".

Поклонская возмущена обысками биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии. "Мы осуждаем действия…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» в домашнем матче 22 февраля обыграл новосибирскую «Сибирь» со счётом 4:0 . Спортсмены тем самым установили новый рекорд по забитым…

//новости ан

Жители Агинского Бурятского округа встретили праздником своего земляка Балдана Цыжипова. Спортсмен завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Друзья убитого в центре Челябинска 17-летнего юноши поделились, что произошло в ночь на 22 февраля. По словам ребят, их друг бросился на помощь девушке, к которой…

//новости ан

//новости ан