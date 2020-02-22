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Тело женщины со следами собачьих укусов обнаружено во дворе дома в Красноярске

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Тело женщины со следами собачьих укусов обнаружено во дворе дома в Красноярске
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Во дворе многоквартирного дома в Красноярске обнаружено тело женщины с травмами, которые похожи на укусы собак. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщили сотрудники пресс-службы регионального главка СК.
 
Сообщение об обнаружении тела женщины с ранами на теле поступило в следственные органы из полиции сегодня утром. Рядом с погибшей гражданкой находилась стая бродячих собак.
 
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, допрашивают свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти женщины.
ЕТ

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