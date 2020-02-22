Тело женщины со следами собачьих укусов обнаружено во дворе дома в Красноярске

Во дворе многоквартирного дома в Красноярске обнаружено тело женщины с травмами, которые похожи на укусы собак. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщили сотрудники пресс-службы регионального главка СК.

Сообщение об обнаружении тела женщины с ранами на теле поступило в следственные органы из полиции сегодня утром. Рядом с погибшей гражданкой находилась стая бродячих собак.