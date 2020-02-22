//Происшествия 13+
Тело женщины со следами собачьих укусов обнаружено во дворе дома в Красноярске
22 февраля 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
22 февраля 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Виктор Мартынюк
Алексей Надёжин
Елена Середа
Игорь Черский
Ульяна Меньшикова
Владимир Зыков
Мария Дегтерева
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